Iulian Chifu, despre decizia Guvernului în cazul Rogozin: Un asemenea gest vine în mod normal

14:46

Vicepremierul Rusiei Dmitri Rogozin a fost declarat persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova. Decizia a fost luată astăzi, în cadrul ședinței Guvernului. Potrivit publika.md, în luna mai a acestui an alți cinci diplomați ruşi au fost declaraţi persoana non grata pe teritoriul Republicii Moldova. Decizia a fost luată în baza unor informaţii primite de la […]