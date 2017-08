Iulian Chifu: Chișinăul trebuie să ceară un înlocuitor pentru Rogozin

12:26

O moldoveancă, suspectată de comiterea infracțiunii de trafic de ființe umane, a fost extrădată în Republica Moldova de autorităţile din Polonia. La 12 iulie Alina Pinonic, anunțată în căutare internațională, a fost preluată de oamenii legii din Moldova. Tânăra de 27 de ani, a fost anunță în căutare internațională de Centrul pentru combaterea traficului de […]