(STUDIU) Ce efect are berea consumată moderat?

„Partidul Nostru" a făcut public conţinutul discuţiei telefonice dintre activistul formaţiunii Serghei Urecheanu şi un prieten de-al său, o parte din care a fost utilizată de Inspectoratul General de Poliţie drept „probă" precum că aceştia ar fi pus la cale anumite provocări împotriva liderului Partidului Platforma „Demnitate şi Adevăr", Andrei Năstase. Aşa cum a declarat şi ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, activistul Serghei Urechean, aceasta confirmă că cei doi discutau cu totul despre altceva, fiind invitat la o saună.