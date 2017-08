(FOTO) A erupt din nou: Vulcanul Sinabung a lansat un gaz fierbinte care se extinde pe mai mulți kilometri

14:46

Vicepremierul rus, Dmitri Rogozin, na fost declarat persoana non-grata în Republica Moldova. Despre acest lucru a anunțat ministrul de Externe, Andrei Galbur, în cadrul ședinței de astăzi a Cabinetului de Miniştri.