Cum au reacţionat politicienii ruşi la declararea lui Rogozin persona non grata în Rep. Moldova

Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a avut o reacție dură după ce autoritățile la București i-au interzis tranzitul prin spațiul aerian românesc. Într-un mesaj postat pe Twitter, oficialul rus a transmis o amenințare frontală României: „Autoritățile României au supus pericolului pasagerii avionului S7, femei și copii. Combustibilul era suficient doar până la Minsk. Așteptați răspuns, nemernicilor"