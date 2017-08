Igor Dodon a reacționat la interdicția impusă lui Rogozin, dar și la declarațiile spikerului Candu

10:11

Pompierii din Cahul au fost alertați să stingă un incendiu produs într-o anexă locativă. În teren a fost direcționată o autospecială de intervenție. Potrivit pompierilor, focul a pornit într-un garaj, iar proprietarii nu erau acasă. Localizarea focului a fost anunțată după 25 minute, fiind afectată de foc o suprafață de 3 metri din căptușeala tavanului și cîteva cauciucuri depozitate în interior. Automobilul din garaj nu a fost afectat de flăcări. Circumstanțele și cauza urmează să fie stabilite, iar în acest context, pompierii îndeamnă cetățenii să fie prudenți și să respecte normele antiincendiare, iar în cazul producerii unui incendiu să solicite imediat ajutorul pompierilor la numărul de telefon 901. https://www.youtube.com/watch?v=ekb1CGcdIi8 The post Intervenția pompierilor într-un garaj din Cahul appeared first on Moldova 24.