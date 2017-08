(STUDIU) Descoperire importantă despre prima floare de pe planetă

13:56

Republica Moldova este cunoscută, datorită rezidenților din zonele economice libere, drept un exportator de componente și accesorii pentru cele mai cunoscute mărci de automobile. Mai recent, unul dintre rezidenții Zonei Economice Libere ”Ungheni­Business” a finalizat negocierile cu un client care are o greutate notorie în industria auto mondială privind fabricarea huselor pentru mașinile de clasa lux, produse în Europa, scrie Mold-street.com. The post Într-un oraș din Moldova vor fi fabricate huse pentru mașinile de clasa lux ale unui brand renumit appeared first on Independent.