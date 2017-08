Dodon despre declararea lui Rogozin persona non grata: Când ne vom izbi, vom simți cu toții

11:26

O angajată a Secției Proiectare din cadrul Întreprinderii Municipale, Biroul Arhitectură și Sistematizare Bălți, a fost reținută în flagrant, fiind suspectată de corupere pasivă. Funcționara ar fi extorcat și primit 500 de lei de la un bărbat, pentru o autorizație de efectuare a lucrărilor de reconstrucție într-un apartament. Femeia a fost documentată de forțele de ordine […]