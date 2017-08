Dodon: Rogozin, declarat persona non-grata la indicația SUA

14:56

Vicepremierul Rusiei, Dmitri Rogozin, a fost declarat persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova. Decizia a fost aprobată în şedinţa de astăzi a Guvernului. „Vicepremierul Rogozin a făcut declaraţii ofensatoare la adresa autorităţilor Moldovei”, a declarat ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Andrei Galbur. În luna mai a acestui an alți cinci diplomați ruşi au […] Post-ul ROGOZIN, declarat PERSONA NON GRATA pe teritoriul Republicii Moldova apare prima dată în CANAL 2.