Iulian Chifu: După declararea lui Rogozin persona non grata, Moldova trebuie să comunice deschiderea pentru relații corecte cu Rusia

12:36

Ambasadoarea Suediei în Moldova, Signe Burgstaller, împreună cu echipa ASB BERD, au efectuat o vizită de documentare la nordul Republicii Moldova pentru a cunoaște istoriile de succes ale beneficiarilor acestei asistențe. Unul din beneficiari a deschis prima stație de biogaz din deșeuri de pasăre. Oficialul suedez a declarat că businessul mic şi mijlociu are un rol important în dezvoltarea economiei, în special în zonele rurale. Susţinerea afacerilor regionale are un impact benefic asupra dezvoltării localităţilor. Veronica Arpintin, manager național advice for small businesses, BERD Moldova, a spus că, datorită susţinerii donatorilor, ASB BERD co-finanțează anual aproximativ 70 de proiecte de consultanţă pentru companiile din Republica Moldova. „Ne propunem să extindem în continuare portofoliul de beneficiari, care pot accesa granturi de 50% din costul proiectelor de consultanță (fără TVA) la suma maximă de 10000 de euro”.