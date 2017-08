Fraudă fiscală de 5 mln. de lei, la o fabrică de înghețată — (FOTO)

15:16

Adio, plăcere! Soția unui fost primar, alergică la spermă. ”E chiar o dramă” Oana Lis, soția fostului primar de București, nu are deloc linişte în plan personal. Aceasta a ajuns la spital după o partidă de sex, iar motivul este cu adevărat incredibil. Femeia are alergie la spermă și Alergologul i-a pus acest diagnostic, recent, anunță cancan.ro După ce a aflat exact cu ce problemă se confruntă, vedeta a postat pe contul personal de socializare un mesaj sugestiv, semn că este extrem de disperată de situaţia în care se află. „Doar mie mi se putea întâmpla!”, a scris Oana Lis. “Am dezvoltat o alergie la spermă. Nu mai pot să fac sex. Nici nu ştiam ce e. Am fost la ginecolog. Se manifestă prin dureri abdominale, umflături în zona respectivă. Nici nu ştiam că există alergie la spermă. Am descoperit că după 20-30 de minute înnebuneam, nu mai puteam să fac sex. Am chemat şi ambulanţa şi nu au ştiut ce să-mi zică. Mi-e frică acum să mă mai atingă cineva. Nici nu mai am chef de sex. E ceva foarte ciudat. E chiar o dramă. Psihologic e foarte nasol. Poţi să facă şi şoc anafilactic şi să mori. S-a dezvoltat instant şi aşa poate să şi treacă. Eu prefer să nu fac sex ca să nu mai am simptomele alea. M-am gândit că poate fi de la pastilele pe care le ia Viorel. El nu mă crede, îmi zice că sunt nebună”, a spus Oana Lis. Sursă: cancan.ro Record Adio, plăcere! Soția unui fost primar, alergică la spermă. ”E chiar o dramă” apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.