Rusia ameninţă Polonia cu „măsuri asimetrice” în chestiunea monumentelor sovietice

Vicepremierul rus, Dmitri Rogozin, ar fi încercat să vină în Republica Moldova cu buzunarele pline cu bani. Cel puţin asta susţine oficialul rus, potrivit căruia odată cu interdicția românilor de a ajunge la Chişinău, moldovenii au pierdut posibilitatea de a umple visteria ţării cu „zeci de milioane de dolari" prin intermediul unor noi propuneri agreate de Rusia, care ar fi trebuit să fie discutate cu şeful statului, Igor Dodon.