Ambasadorul rus, convocat la Ministerul de Externe: I s-a comunicat decizia în privinţa lui Dmitri Rogozin

Preşedintele Igor Dodon a anunţat că a decis să facă un cadou locuitorilor oraşului Comrat „de ziua oraşului" – să organizeze un concert "grandios", cu participare interpretului rus Alexadr Marshal şi a trupei Serebro. „În acest an am decis să îi felicit pe toți locuitorii din Comrat cu zi a orașului și în semn de […]