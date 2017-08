Are de două ori mai multe piramide decât Egiptul, dar n-are turism

Are de două ori mai multe piramide decât Egiptul, dar n-are turism Piramidele din Egipt au eclipsat monumentele similare dintr-o altă țară africană, Sudanul, unde sunt cel puțin de două ori mai multe piramide dar turismul este practic inexistent, conform unor materiale publicate de express.co.uk și The Telegraph. Egiptul este țara asociată cu piramidele, iar turismul este o afacere prosperă. Conform statisticilor oficiale, în cursul anului 2015 peste 9,3 milioane de turiști au vizitat Egiptul. Cea mai mare dintre piramide, piramida lui Cheops (Khufu) din Giza, este singura mare minune a Antichității care încă dăinuie, dintre cele șapte, scrie agerpres.ro. Conform arheologilor, în Sudan sunt peste 250 de piramide, în timp ce în Egipt sunt 120 de piramide. Spre exemplu, necropola El-Kurru, un cimitir regal folosit între anii 795 î.Hr și 315 î.Hr. de conducătorii nubieni, dintre care unii au ajuns faraoni ai Egiptului, cuprinde mai multe morminte străvechi, printre care și morminte în care au fost îngropați cai. În regiunea Nuri (sudul Sudanului) se află 73 de piramide, printre care și mormântul regelui Taharqa (690 î.Hr. — 664 î.Hr.), iar la Meroe, la 200 de kilometri nord-est de capitala Khartoum, sunt alte 177 de piramide. Sursă: publika.md Record Are de două ori mai multe piramide decât Egiptul, dar n-are turism apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de RTR Moldova