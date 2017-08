”Erori grave, în urmărirea penală a lui Lucinschi”, avocați

17:26

Un bărbat din Polonia a născut — (FOTO) Un bărbat transgender din Polonia, Oregon a dat naștere unui băiețel. Fiul lor Leo Murray Chaplow, sa născut la 14 iulie anul curent și este primul fiu biologic al cuplului. Părinții băiatului, Reese și Chaplow mai au un copil, ei au adoptat în anul 2011 nepotul lui Chaplow. Atât Reese cât și copilul se simt bine după naștere. El a postat un videoclip în luna martie explicând decizia sa de a naște un copil. «Sunt în regulă, mă bucur să fiu un om care are un uter și care are capacitatea a de a purta un copil în burtă». Pe tot parcursul sarcinii, cuplul a postat pe rețelele de socializare nenumărate poze și videouri cu burta lui Reese. De asemenea, Reese a spus ca a încetat să mai ia testosteron pentru a se pregăti să devină părinte. «Am fost sub supraveghere medicală tot timpul, medicii m-au ajutat mult», a scris el pe Twitter. Din momentul în care s-a născut Leo, cuplul a primit un flux mare de sprijin pe Facebook și au atras atenția mass-media din întreaga lume. Sursă: publika.md