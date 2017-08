Doliu în familia deputatei socialiste Elena Hrenova. A murit fiul acesteia bolnav de cancer

10:06

După desfășurarea sesiunii suplimentare, în perioada 17 - 24 iulie curent, încă 1,585 de candidați au obținut diploma de bacalaureat. CAstfel, numărul absolvenților care au promovat examenul de bacalaureat în acest an este de 12,905. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, rata de promovare a examenului de Bacalaureat, sesiunea 2017, este de 68,79%, cu circa 6 puncte procentuale mai mare decât în anul precedent. Pentru elevii din licee rata de promovare a crescut cu circa 8 puncte procentuale și constituie 91,57%. The post BAC 2017: Circa 35% dintre tineri au promovat examenele din sesiunea suplimentară appeared first on Independent.