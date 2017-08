Un român de 33 de ani intenţiona să traverseze frontiera moldo-română cu un pistol nedeclarat şi fără acte de provenienţă

07:36

Partidul Social-Democrat german (SPD) îi aruncă mănușa Uniunii Creștin-Democrate (CDU) a cancelarului Angela Merkel lansând o campanie electorală estimată la 24 milioane de euro ce cuprinde între altele un amplu tur al Germaniei pe care îl va face liderul partidului, Martin Schulz, au anunțat marți oficiali ai SPD citați de DPA.