Majoritatea avioanelor au culoare albă. Vezi motivul — (VIDEO)

Spărgeau gherete din capitală – (VIDEO) Patru indivizi, dintre care si doi minori au fost retinuti dupa ce ar fi dat spargeri in mai multe gherete din capitala. Luau tot ce gaseau si se faceau nevazuti. Potrivit politiei, indivzii cu varstele intre 13 si 38 de ani, din capitala ar fi furat din cel putin trei gherete de pe mai multe strazi din sectorul Ciocana. Acestia spargeau geamul sau lacatul, patrundeau in chiosc si luau de acolo diferite lucruri, suvenire si obiecte de birou. Suspectii au fost prinsi de oamenii legii in momentul in care intentionau sa fure dintr-o ghereta. Oamenii legii au gasit asupra lor un rucsac in care se aflau mai mute unelte cu ajutorul carora deschideau lacatele. Acesti risca o amenda de pana la 27.000 de lei sau inchisoare pana la 4 ani.