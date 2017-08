15 hectare de cânepă, depistate la marginea satului Etulia, r-l Vulcănești

12:56

Șeful Poliției de Frontieră, Fredolin Lecari a avut o întrevedere cu omologul său român, Ioan Buda. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au abordat subiecte ale agendei bilaterale, cu accent pe dinamizarea relaţiei de conlucrare, precum şi pe ultimele evoluţii a situației operative la frontiera comună. Discuţiile au reliefat preocuparea comună faţă de măsurile de […] The post Şeful Poliției de Frontieră s-a întâlnit cu omologul său român appeared first on Moldova.org.