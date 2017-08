Alegeri în Germania: SPD lansează o campanie de 24 milioane de euro pentru a a o devansa pe Angela Merkel

16:16

Deputatul Nae-Simion Pleşca, ales acum trei ani în funcţie pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova are o funcţie nouă. Cei drept, nu la PLDM, formaţiune pe care a părăsit-o alături de mai mulţi colegi de-ai săi, ci la Partidul Democrat. Astfel, Pleşca este noul preşedinte al Organizaţiei Teritoriale Ciocana a Partidului Democrat din Moldova. The post Nae-Simion Pleşca, deputat ales pe lista PLDM, funcţie nouă la Partidul Democrat appeared first on Independent.