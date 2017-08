Cele mai puternice cutremure din ultimii 40 de ani în zona Vrancea; Au provocat peste 2.000 de morți

16:06

Delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control (CUC) reiterează îngrijorarea şi nedumerirea în legătură cu pregătirile pentru desfăşurarea neautorizată a unor exerciţii militare ce prevăd forţarea râului Nistru, care ar putea genera noi tensiuni în Zona de Securitate.