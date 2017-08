Țara cu mai multe piramide decât Egiptul; De ce turiștii o evită

15:26

Un aparat de zbor de mici demensiuni, un pistol traumatic și 15 cartușe de vânătoare, au fost reținute în urma descinderilor la domiciliile unor persoane documentate pentru transportarea ilicită de țigări din Republica Moldova în România. Acțiunile au fost desfășurate în contextul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere în regiunea de sud a țării și efectuate de către echipa comună formată din polițiștii de frontieră ai Direcției regionale SUD și ofițerii CNA, sub coordonarea Procuraturii Anticoruție.