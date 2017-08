Spania a decis extrădarea hackerului rus Stanislav Lisov, acuzat de fraudă electronică, către SUA

15:06

Mercenarii de elită ai lui Plahotniuc s-au dovedit a fi niște măscărici. Jizdan și Pânzari nu sunt poliția, așa cum încearcă să se etaleze protagoniștii persecuțiilor tinerilor din 7 aprilie 2009. Ei sunt niște circari jalnici. Aşa a reacționat liderul Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase, la „proba" prezentată de Inspectoratul General de Poliţie, cum că reprezentanți ai „Partidului Nostru” au organizat campania de denigrare împotriva acestuia. The post Andrei Năstase, despre „proba” IGP împotriva „Partidului Nostru”: „Mercenarii de elită ai lui Plahotniuc s-au dovedit a fi niște măscărici” appeared first on Independent.