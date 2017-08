BNM anunță când va fi GATA cel de-al doilea raport al companiei „Kroll” privind frauda bancară din R. Moldova

12:41

Aculina Gârneţ, o bătrânică de 82 de ani din satul Slobozia Mare din raionul Cahul, trăiește o bucurie de nedescris - are pentru prima dată în viața ei apă la robinetul din curtea casei. „Când am văzut apă de la robinet în ogradă, am plâns. Am construit această casă și am crescut trei copii. Vă puteți imagina cât de multă apă am cărat pentru mâncare, spălat și alte nevoi, de...