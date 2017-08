Provocări marca „Partidul Nostru”. Interceptările audio ale organizatorilor protestelor, făcute publice

19:46

Moldova devine cunoscută în întreaga lume nu doar pentru femeile frumoase, dar şi pentru bărbaţii chipeşi. Victor Șuiu, un moldovean stabilit în Dubai, a intrat în top cinci la concursul internaţional de frumuseţe ”Man Of The World 2017”. Tânărul s-a ales şi cu premiul pentru cel mai sexy și bine lucrat corp. Concursul ”Man Of […] Post-ul Un moldovean printre cei mai frumoşi bărbaţi din lume apare prima dată în CANAL 2.