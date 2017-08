Chișinăul acuză Tiraspolul de noi provocări

17:36

Fiica Iuliei Bojenco, Polina s-a născut prematur acum două săptămâni, la Maternitatea de la Centrul Mamei şi Copilului. Pentru că este încă prea devreme să fie externate, aceastea au fost aduse la Spitalul Municipal numărul unu. "Am fost stresaţi pentru că cu copilul prematur să facem un drum până aici. Primiţi tare bine, cu zâmbet pe buze, cu o încăpere luminoasă, curată", a spus mama, Iulia Bojenco. Într-o situaţie similară s-au pomenit şi alte aproximativ 15 mame şi copiii lor. "Am fost anunţaţi, am venit azi cu ambulanţa şi este foarte bine, ne simţim foarte comod şi copilaşul deja s-a acomodat", a menționat mama, Ana Pricop. "Noi înţelegem faptul că se închide maternitatea Centrului Mamei şi a Copilului pentru că urmează a fi făcute anumite reparaţii şi acest lucru este inevitabil, de aceea noi înţelegem şi ne conformăm", a spus directorul Centrului Perinatal, Iurie Carauş.