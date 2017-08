(FOTO) „Trădător căutat! Mercenarii, afară de la Barcelona”. Mesaje anti-Neymar la Barcelona

13:16

"Thirteen Reasons Why", un controversat serial difuzat de platforma online Netflix, ce prezintă povestea unei adolescente care își pune capăt zilelor, a determinat o creștere spectaculoasă a numărului de căutări operate pe internet despre sinucidere și modalitățile de sinucidere, potrivit unui studiu publicat luni, relatează AFP. The post Serialul care a trezit interesul internauților pentru sinucideri appeared first on Independent.