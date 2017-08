Dorin Chirtoacă a contestat la Curtea de Apel hotărârea privind suspendarea din funcția de primar general

12:26

Binecunoscutul emoji sau „fața zâmbăreață", creat de francezul Franklin Loufrani acum 45 de ani, a dat naștere unui afaceri de milioane de dolari pentru inventatorul său și a devenit subiectul unei producții hollywoodiene, lansată vineri în cinematografele britanice, informează luni Reuters.