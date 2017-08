Moscova vrea ca SUA să decidă care diplomați vor fi expulzați din Rusia

15:26

Secretara plângea. Plângea neauzit. Dar, deși lacrimile i se scurgeau pe obraji, ea nu și le ștergea cu băsmăluța aia colorată pe care o ținea în mână, poate de aia că vorbind la telefon era furată cu totul de ceea ce i se spunea de la celălalt capăt al firului, sau poate din alte cauze, cine știe din care, oricum ar fi însă, o lacrimă i s-a cotilit de pe bărbie pe gâtul ei lung și grațios și ea nu a întreprins nimic ca s-o înlăture, dar după ea au venit alte și alte lacrimi, care-i aruncau sub gulerul cămășii o parte din rimelul din gene. Stătea în picioare cu receptorul lipit de ureche și nu făcea nimic ca să-și usuce obrajii. Am salutat-o, dar ea după ce a dat din cap, mi-a întors spatele. Am traversat vestibulul și am bătut într-o ușă de brad.