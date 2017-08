Tiraspolul sfidează mecanismul desfășurării misiunii de pacificare. Exersează forţarea râului Nistru

06:56

Rusia va expulza 755 de diplomați americani, ca răspuns la sancțiunile împotriva Moscovei votate săptămâna aceasta de Congresul Statelor Unite, a anunțat duminică președintele Vladimir Putin într-un interviu pentru postul public de televiziune. “Am așteptat suficient, sperând că situația s-ar putea îmbunătăți”, a declarat liderul de la Kremlin”, precizând totuşi că Moscova și Washingtonul înregistrează […] The post Putin: 755 de diplomaţi americani vor fi expulzaţi din Rusia appeared first on Moldova.org.