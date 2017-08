Într-un singur an, procurorii de la PCCOCS au deconspirat zeci de scheme de evaziune fiscală și contrabandă. Statul a recuperat prejudicii de peste 57 de milioane de lei

17:36

Casa Albă are o nouă strategie pentru a îmbunătăţi imaginea lui Donald Trump. Purtătoarea sa de cuvânt, Sarah Huckabee-Sanders, i-a anunţat pe jurnalişti că le va citi de fiecare dată când se vor întâlni din scrisorile primite de preşedintele american şi a început cu misiva lui Dylan, un băieţel de nouă ani. „Numele meu este Dylan, dar toată lumea îmi spune Pickle. Am nouă ani şi dvs sunteţi preşedintele meu preferat. Îmi place atât de mult de dvs încât petrecerea de ziua mea v-am dedicat-o. Tortul meu a avut forma şepcii dvs“, i-ar fi scris băieţelul preşedintelui american. Momentul i-a nedumerit pe jurnaliştii acreditaţi la Casa Albă. „E doar propagandă“, a reacţionat Olivia Nuzzi, corespondenta New York Magazine. „E la fel în Coreea de Nord“, a adăugat jurnalista Lauren Duca.