Kroll planifică să finalizeze cel de-al doilea raport până la sfârșitul lunii octombrie

12:16

Primarul orașului Sângera a fost găsit împușcat în cap în această dimineață. Potrivit poliției, versiunea preliminară este că primarul s-ar fi sinucis, detalii vor fi oferite ulterior. Potrivit primelor informaţii, primarul s-ar fi împuşcat cu arma, pe care o deţinea legal. Mihai Lari avea 55 de ani. El deţinea funcţia de primar din anul 2015, din […]