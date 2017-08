Trenul de pe cursa Chișinău-Odesa va circula mai des

10:06

Ministrul german al economiei Brigitte Zypries a cerut Comisiei Europene să analizeze aplicarea unor „contramăsuri" împotriva SUA dacă guvernul american introduce noi sancţiuni contra Rusiei care pot afecta companii europene, în special germane, scrie CNBC.