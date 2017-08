150 de olimpici din Rep. Moldova, sejur în România

13:16

Rețeaua de restaurante fast-food din Chișinău Star Kebab va deschide un nou local în București, în Cotroceni. Iar planurile de extindere ale Star Kebab nu se opresc aici. Deschiderea celei de-a doua locaţii proprii lângă AFI Palace are la bază cererea tot mai mare pentru produsele Star Kebab şi mai ales pentru serviciul de livrare la [&hellip The post Lanțul de restaurante din Republica Moldova care vrea să dea lovitura pe piața din România cu un nou concept integrat appeared first on InfoPrut.