Unul din opt britanici nu a văzut niciodată o vacă reală

09:46

Angajații Poliției de Frontieră au deconspirat două cazuri de transport ilicit de bunuri peste frontiera de stat. Reținerile au avut loc urmare a unor acțiuni pe linia prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere pe segmentul din responsabilitate a Direcției regionale SUD. The post Marfă de larg consum în valoare de peste un milion de lei, introdusă în Moldova prin contrabandă, depistată în sudul ţării appeared first on Independent.