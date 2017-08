Acest individ a bătut și deposedat o tânără de telefon – (FOTO)

08:56

Peste 200 de persoane decedate, în urma inundațiilor din India – (FOTO) Musonii au adus inundatii puternice in vestul Indiei, in urma carora 213 persoane au fost ucise. Autoritatile indiene se lupta sa continue salvarea civilior din statele devastate din cauza ploilor torentiale, sustine un oficial indian, noteaza The Guardian. Numarul mortilor in statul Gajarat a crescut de la 123 la 213, au declarat surse ale guvernului. In urma incidentului, autoritatile sunt coplesite si se asteapta ca numarul victimelor sa creasca. In plus, autoritatile sustin ca procesul de identificare a persoanelor, care si-au pierdut viata in urma inundatiilor, este unul anevoios. Salvatorii au reusit sa evacueze circa 130.000 de persoane din zonele inundate. Primul ministru Narendra Modi a declarat intr-o emisiune radio ca zonele afectate beneficiaza de intregul sprijin al autoritatilor. In afara de Gujarat, zonele nord-estice ale orasului Arunachal Pradesh si Assam au fost lovite de inundatii musonice. La Assam, cel putin 77 de persoane au fost ucise si de la inceputul lunii aprilie a fost lansata o operatiune de ajutor de urgenta la nivel de stat. In plus, zeci de mii de hectare de culturi au fost distruse. Sursă: protv.md Record Peste 200 de persoane decedate, în urma inundațiilor din India – (FOTO) apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.