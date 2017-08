Pentagon și Departamentul de Stat au elaborat un plan de livrare a armelor letale către Ucraina

09:46

Infectia cu H. pylori este cea mai importanta si in acelasi timp, unul dintre factorii de risc cei mai tratabili in cazul cancerului de stomac, scrie realitatea.net. Helicobacter pylori sau H. pylori este o bacterie localizata in stomac si poate cauza imflamatii cronice sau ulcer de stomac. Daca aceasta situatie persista de cativa zeci de […]