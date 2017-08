Fostul deputat Chiril Lucinschi, trimis în judecată. Procurorii îl acuză de spălare de bani

13:36

Trei persoane cu vârste de 59, 44 și 18 ani au racolat o locuitoare a satului Puhoi, r-nul Ialoveni, și copilul acesteia, și timp de trei luni i-au obligat să muncească, contra voinței lor, la o stână de oi din satul Ucrainca, r-nul Căușeni. Grupul infracțional, bănuit în trafic de ființe umane cu scop de exploatare […] The post O tânără și copilul acesteia, forțați să muncească la o stână de oi din raionul Căușeni appeared first on Moldova.org.