În fiecare zi în India moare câte o persoană ucisă de un elefant sau tigru. Totuşi, animalele sunt pe cale de dispariţie

19:06

Suspectat de fraudă fiscală de către justiția spaniolă și audiat timp de două ore luni, fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a transmis un comunicat în care afirmă că „niciodată nu a avut intenția să facă evaziune fiscală'', informează cotidianul L'Equipe. The post Cristiano Ronaldo a apărut în fața instanței; Ce i-a spus judecătorului appeared first on Independent.