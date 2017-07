În timp ce majoritatea orașelor nu știu ce să mai facă pentru a atrage turiști, unul nu știe cum să scape de ei

07:56

Leo și Kate, la 20 de ani de la filmul Titanic. Cât de mult se iubesc cei doi? – (VIDEO) Probabil că toți care vor citi asta vor simți că au îmbătrînit brusc, dar au trecut 20 de ani de cînd filmul Titanic frîngea inimi. Leo și Kate arată și ei complet diferit, însă prietenia lor a rezistat timpului și este tot mai strînsă. Twenty Years Of Kate & Leo’s Friendship | HuffPost Entertainment It’s been 20 years since we met Kate and Leo aboard the Titanic. Now, they’re reuniting again. Опубликовано HuffPost 30 июля 2017 г. Sursă: noi.md Record Leo și Kate, la 20 de ani de la filmul Titanic. Cât de mult se iubesc cei doi? – (VIDEO) apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.