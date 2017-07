Cine este de fapt cel mai bogat om din lume: Vladimir Putin ar avea o avere mai mare decât Bill Gates şi Jeff Bezos la un loc

15:46

Activiştii „Partidului Nostru", Sergiu Tomşa şi Stanislav Vlasov, reţinuţi în rezultatul unei provocări organizate de colaboratorii poliţiei în cadrul protestului din seara zilei de miercuri, 19 iulie, din faţa clădirii Parlamentului, au fost eliberaţi. Deşi anchetatorul a solicitat pedepse sub formă de amendă pentru cei doi, magistraţii au decis plasarea în arest pentru zece zile a activiştilor formaţiunii.