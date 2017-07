Ce înseamnă să fii nomad digital și cum poți deveni unul. Află detalii la prima întâlnire a nomazilor digitali din Moldova

23:41

În cadrul Campaniei de promovare a Carierei IT vă invităm să cunoașteți profesioniști care ne inspiră, oameni talentați, creativi, entuziasmați de ceea ce fac și determinați să descopere și să inoveze. Aflăm de la ei cum se lucrează în domeniu, care sunt oportunitățile, cerințele cărora trebuie să le facă față profesioniștii IT, dar și pașii de urmat pentru tinerii care își doresc o carieră în cel mai dinamic sector, cel al Tehnologiei Informației.