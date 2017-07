Ambasada SUA la Moscova a rămas fără proprietatea unde se odihneau angajații săi

15:36

Discovery Communications a cumpărat Scripps Networks Interactive într-o tranzacţie de tip cash şi acţiuni, în valoare de 14.6 miliarde de dolari(12.4 mld. euro), preţul incluzând datorii în valoare de 2.7 miliarde de dolari, potrivit MarketWatch. The post Tranzacţie uriaşă în industria media: Discovery cumpără Scripps pentru 12.4 miliarde de euro appeared first on Independent.