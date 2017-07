Rusia amenință Polonia: Vize și relații economice vs monumente sovietice

15:36

Partidul Liberal Democrat din Moldova, condus de Viorel Cibotaru anunță că va susține și va iniția în toamna anului curent proteste și ar putea chema cetățenii la nesupunere civică. Declarația a fost făcută luni, 31 iulie, de către deputatul PLDM, Iurie Țap, în cadrul unui briefing de presă pe marginea totalurilor sesiunii de primăvară-vară a Legislativului. The post PLDM anunță proteste în toamnă și ar putea chema cetățenii la nesupunere civică appeared first on Independent.