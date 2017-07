(RAPORT) Tot mai mult trafic de copii, droguri și furturi de apartamente în Republica Moldova

14:36

Marea Britanie nu va reduce taxele şi reglementările după ieşirea din Uniunea Europeană şi nu va încerca să submineze rivalii europeni, a anunţat ministrul britanic de Finanţe, Philip Hammond, relatează site-ul BBC News.