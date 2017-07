A fost inventat dispozitivul care te curentează atunci când adormi la volan

14:16

Honolulu, capitala statului american Hawaii, a adoptat o lege care interzice pietonilor să își consulte telefoanele mobile sau să utilizeze alte dispozitive mobile în timpul traversării străzilor, a anunțat presa americană, citată de Xinhua. The post Orașul în care nu ai voie să folosești telefonul mobil, când traversezi strada: Noua măsură va intra în vigoare în luna octombrie appeared first on Independent.