Atenţie Şoferi unde parcaţi! Iată în ce capcană au căzut mai multe maşini

16:57

O maşină de vis pentru mulţi şi un sportcar veritabil. Vorbim despre cel mai nou model de Chevrolet Corvette Stingray, lansat în 2014. Unul însă, cu bube… Un asemenea model, odată importat în ţara noastră, ar costa o groază de bani la vămuire şi asta din cauza volumului motor de 6.2 litri. Însă nu şi The post Cu numai 10.000 de dolari îţi poţi cumpăra acest Chevrolet Corvette Stingray! appeared first on Autoexpert.