Tranzacţie uriaşă în industria media: Discovery cumpără Scripps pentru 12.4 miliarde de euro

11:16

Moscova consideră „inadmisibile și nefondate planurile și acțiunile autorităților moldovene" care vizează încetarea „misiunii de menținere a păcii" a trupelor ruse în Transnistria, a declarat ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Farit Muhametșin, referindu-se la solicitările Chișinăului ca actuala misiune din stânga Nistrului să fie transformată în una civilă, cu mandat internațional, relatează mass-medie moldovene, care citează agenția presă transnistreană Novostipmr.