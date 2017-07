O parte din conducerea serviciilor secrete din România, retrasă de decretul lui IOHANNIS

10:56

Acesti barbati fideli sunt nascuti in urmatoarele 3 zodii: Taur Probabil ca nu exista un semn zodiac la fel de loial ca Taurul. Atunci cand Taurul iubeste pe cineva si intra intr-o relatie nu exista niciun strop de neloialitate. Pentru ca este in natura lui sa fie asa. Este foarte practic, astfel incat ideea infidelitatii nu are niciun sens pentru el, intrucat este convins ca nu se poate termina niciodata cu ceva bun. Nativul Taur este cel mai de incredere barbat, astfel ca poti conta intotdeauna pe sinceritatea lui. Fecioara Barbatul Fecioara are o inima mare, insa infidelitatea este complet impotriva naturii sale. Sa insele presupune atat de mult efort incat nu i se pare deloc eficient si nu vede de ce si-ar pierde timpul cu asta. Este sincer, nu are secrete, si mai degraba va spune verde in fata ce gandeste decat sa joace murdar. Tocmai pentru ca la viata sa a trait experienta inselatului, insa de cealalta parte a baricadei, nu suporta ideea de a pune pe umerii cuiva aceasta povara dura. Balanta Balantei ii place sa pastreze pacea si sa fie corecta fata de ceilalti, astfel incat infidelitatea contrazice tot ceea ce crede. Barbatul din aceasta zodie este bland si bun si ii place sa ii puna pe ceilalti pe primul plan, astfel ca ii vine greu sa raneasca pe cineva. Este sincer si are doar ochi pentru o singura persoana. Tradarea este ultimul lucru pe care il are in minte Balanta, pentru ca el vrea doar ceea ce este corect si potrivit pentru toata lumea, potrivit ele.ro.