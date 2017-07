PLDM deplânge starea de lucruri din Parlament

12:57

Record de denunţuri remise de Fisc În prima jumătate a acestui an, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a înregistrat un nou record. A remis în adresa organelor de drept 207 denunţuri, în valoare de circa 3,2 miliarde lei, scrie Mold-Street. Potrivit Fiscului, «denunţurile către organele de drept au fost perfectate în baza actelor întocmite în urma controalelor fiscale efectuate la întreprinderi, instituţii şi organizaţii». În rezultatul acestor acţiuni s-au calculat suplimentar obligaţii fiscale în sumă de 3.197.592.409 lei, dintre care: impozite şi taxe – 1.729.375.920 lei, amenzi şi majorări de întârziere 1.468.216.489 lei. Cifrele sunt un record. Or, în tot anul 2016, de către Fisc au fost remise 313 denunţuri în adresa organelor de ocrotire a normelor de drept privind constatarea elementelor constitutive de infracţiune în rezultatul controalelor fiscale efectuate în cadrul cărora au fost recalculate impozite şi taxe în valoare 1,28 miliarde lei. Adică de circa două ori mai puţin, decât în prima jumătate a acestui an. Serviciul Fiscal nu oferă alte detalii despre natura încălcărilor comise de contribuabili, care au impus remiterea de denunţuri la poliţie, procuratură, CNA, SIS etc. Sursă: jurnal.md